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Лидеру ультраправых в Нидерландах не понравился наплыв украинских беженцев

Понедельник, 19 февраля 2024, 19:14

Председатель нидерландской ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что из-за принятия большого количества украинских беженцев Нидерланды "были пошиты в дураки".

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Вилдерс комментировал статью издания De Telegraaf о том, что в Нидерландах почти не осталось места для искателей убежища из Украины – заполнены более 99% из 90 тысяч отведенных мест размещения.

Чиновник из Утрехта в комментарии газете утверждал, что это связано прежде всего с прибытием украинских мужчин, которые въезжают из других стран-членов ЕС в поисках работы или медицинской помощи или для воссоединения с семьей.

"Украинцы съезжаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за войны, а из-за бесплатного жилья, бесплатной медицины и наших рабочих мест. Европа снова пошила Нидерланды в дураки", – написал лидер Партии свободы.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Нидерланды прибыли более 100 тысяч украинских беженцев.

Герт Вилдерс, чья ультраправая партия победила на досрочных выборах в ноябре, выступает против продолжения военной помощи Украине, утверждая, что Нидерланды должны сохранять свое оружие для самозащиты.

Эта позиция является одним из нескольких вопросов, разделяющих Партию свободы с потенциальными партнерами по коалиции.

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Нидерланды