Лидеру ультраправых в Нидерландах не понравился наплыв украинских беженцев

Председатель нидерландской ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что из-за принятия большого количества украинских беженцев Нидерланды "были пошиты в дураки".

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Вилдерс комментировал статью издания De Telegraaf о том, что в Нидерландах почти не осталось места для искателей убежища из Украины – заполнены более 99% из 90 тысяч отведенных мест размещения.

Чиновник из Утрехта в комментарии газете утверждал, что это связано прежде всего с прибытием украинских мужчин, которые въезжают из других стран-членов ЕС в поисках работы или медицинской помощи или для воссоединения с семьей.

"Украинцы съезжаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за войны, а из-за бесплатного жилья, бесплатной медицины и наших рабочих мест. Европа снова пошила Нидерланды в дураки", – написал лидер Партии свободы.

Oekraïners massaal naar Nederland vanuit de hele EU, niet vanwege de oorlog, maar voor gratis huisvesting, gratis zorg en onze banen. Nederland is opnieuw de dorpsgek van Europa. https://t.co/RuTERRd77T — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 19, 2024

Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Нидерланды прибыли более 100 тысяч украинских беженцев.

Герт Вилдерс, чья ультраправая партия победила на досрочных выборах в ноябре, выступает против продолжения военной помощи Украине, утверждая, что Нидерланды должны сохранять свое оружие для самозащиты.

Эта позиция является одним из нескольких вопросов, разделяющих Партию свободы с потенциальными партнерами по коалиции.