СМИ: США объявят о долгожданном плане вывода войск из Ирака

США рассчитывают объявить на следующей неделе о долгожданном соглашении с Ираком по сокращению присутствия американских войск в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом Politico заявили два чиновника администрации США.

Переговоры по плану, который, по публичным заявлениям иракских чиновников, приведет к тому, что 2500 американских военнослужащих в Ираке уйдут из страны до конца 2026 года, находятся на завершающей стадии, сказали чиновники. Они признали, что борьба против остатков ИГИЛ в Ираке и Сирии не завершена.

"ИГИЛ, безусловно, потерпело серьезное поражение, безусловно, территориальное поражение, и мы хотим обеспечить долговременную победу над ИГИЛ, но угроза остается", – заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны в пятницу журналистам.

Реклама:

Это заявление появилось на фоне растущей напряженности в регионе, где израильтяне и боевики "Хезболлы" активизировали атаки на фоне опасений более широкой войны. А с начала конфликта между Израилем и сектором Газа в прошлом году американские силы в Ираке и Сирии подверглись нападениям со стороны иранских марионеток.

На фронте борьбы с ИГИЛ американские и иракские силы специальных операций провели несколько рейдов на руководство группировки в последние месяцы в результате увеличения количества нападений группировки на американские и иракские войска.

Ранее стало известно, что США увеличивали военное присутствие на Ближнем Востоке в течение большей части прошлого года.