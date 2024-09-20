СМИ: Макрон попросил нового премьера внести изменения в состав будущего правительства

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к премьер-министру Мишелю Барнье с просьбой внести изменения в состав будущего правительства.

Об этом стало известно телеканалу BFMTV, сообщает "Европейская правда".

По данным телеканала, французский президент настаивает на исключении из состава правительства Лоранс Гарнье, которая должна была занять должность министра по делам семьи.

Как отмечает канал, это связано с тем, что Гарнье ранее поддерживала движение La Manif pour tous, которое известно тем, что организует акции против ЛГБТ-сообщества и выступает против однополых браков.

Реклама:

"Президент не хочет, чтобы новая команда разрушала его реформы. Позиции Гарнье полностью противоположны тем, которые отстаивали предыдущие команды", – объясняет один из собеседников телеканала из числа бывших министров.

В свою очередь другой источник отмечает, что последнее слово остается за Барнье.

"По конституции, не президент республики непосредственно отклоняет ту или иную кандидатуру. Он не блокирует. Но он может бить тревогу", – добавляет источник, близкий к переговорам.

Новый французский премьер ранее определился с распределением квот в своем правительстве, отдав подавляющее большинство ключевых должностей правым и правоцентристским партиям.

Опросы свидетельствуют, что ранее малоизвестный широкой публике Барнье возглавил список самых популярных политиков страны.

Читайте также, кем является новый премьер-министр Мишель Барнье: От "диалога с Путиным" до помощи Макрону.