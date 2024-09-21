Спецслужба Финляндии предупредила: Россия может шантажировать страну заложниками

Большой обмен заключенных между Западом и Россией в начале августа может создать прецедент, который поощрит Россию продолжать шантаж заложниками, и это так же угрожает Финляндии.

Об этом в комментарии агентству STT рассказал представитель финской Полиции безопасности (SUPO) Петтери Лалу, пишет "Европейская правда".

По словам Лалу, финны, которые находятся в России или путешествуют в нее, могут стать заключенными, которых Москва может использовать как заложников.

"Россия является авторитарным государством, которое использует дипломатию заложников с целью освобождения из заключения важных для нее людей. У нас есть недавний пример с начала августа. Это реальное явление, и угроза касается также финнов в России", – добавил он.

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Одним из заключенных в Финляндии, который может представлять интерес для россиян в рамках обмена, может быть Воислав Торден из неонацистской группировки "Русич", задержанный в аэропорту Хельсинки в июле 2023 года.

Торден находится под следствием Центральной уголовной полиции Финляндии по подозрению в военных преступлениях, совершенных в Украине в 2014-2015 годах.

"Если Торден так же важен для российского руководства, как и люди, которые были возвращены в Россию в ходе августовского обмена пленными, то я, со своей стороны, не вижу причин, почему Россия не должна использовать дипломатию заложников против Финляндии", – говорит представитель SUPO.

Напомним, в рамках большого обмена между Россией и Западом 1 августа Москва отдала 16 заключенных, среди которых оказались и граждане западных стран, и российские политзаключенные, а взамен получила восьмерых осужденных шпионов.