Спецслужба Фінляндії попередила: Росія може шантажувати країну заручниками

Великий обмін ув’язнених між Заходом і Росією на початку серпня може створити прецедент, який заохотить Росію продовжувати шантаж заручниками, і це так само загрожує Фінляндії.

Про це в коментарі агентству STT розповів представник фінської Поліції безпеки (SUPO) Петтері Лалу, пише "Європейська правда".

За словами Лалу, фіни, які перебувають у Росії або подорожують до неї, можуть стати в'язнями, яких Москва може використати як заручників.

"Росія є авторитарною державою, яка використовує дипломатію заручників з метою звільнення з ув'язнення важливих для неї людей. У нас є нещодавній приклад з початку серпня. Це реальне явище, і загроза стосується також фінів у Росії", – додав він.

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Одним із ув'язнених у Фінляндії, який може становити інтерес для росіян у межах обміну, може бути Воїслав Торден із неонацистського угруповання "Русич", затриманий в аеропорту Гельсінкі в липні 2023 року.

Торден перебуває під слідством Центральної кримінальної поліції Фінляндії за підозрою у воєнних злочинах, скоєних в Україні в 2014-2015 роках.

"Якщо Торден так само важливий для російського керівництва, як і люди, які були повернуті в Росію в ході серпневого обміну полоненими, то я, зі свого боку, не бачу причин, чому Росія не повинна використовувати дипломатію заручників проти Фінляндії", – говорить представник SUPO.

Нагадаємо, в межах великого обміну між Росією та Заходом 1 серпня Москва віддала 16 ув'язнених, серед яких виявилися і громадяни західних країн, і російські політв'язні, а натомість отримала вісьмох засуджених шпигунів.