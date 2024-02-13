В Финляндии дали двухлетний срок российскому боевику, выдачи которого хочет Украина

В Финляндии приговорили экс-командира неонацистской группы "Русич" Яна Петровского, известного как Воислав Торден и подозреваемого в военных преступлениях в Украине, к двум годам тюремного заключения за двукратное нарушение запрета на въезд.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский телерадиовещатель Yle.

Уездный суд Кюменлааксо постановил, что Петровский (Торден) дважды въезжал в Финляндию через пограничный пункт Ваалимаа, несмотря на то, что Норвегия наложила на него запрет на въезд в Шенгенскую зону.

Уголовная полиция также подозревает его в тяжких военных преступлениях, совершенных в Украине.

Украина добивается экстрадиции Петровского. По данным украинского следствия, Петровский в 2014 году совместно с террористами "ЛНР" воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".

Петровского внесли в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины. По данным Министерства финансов США, Петровский занимал должность командира группировки "Русич" с 2022 года.

По словам американских чиновников, Петровский взял на себя основную ответственность за командование российскими боевиками после того, как наемник Алексей Мильчаков получил ранение в боях за Харьков в 2022 году.

В декабре 2023 года финский Верховный суд принял решение, что мужчину нельзя экстрадировать в Украину, потому что его там якобы ждет обращение, унижающее человеческое достоинство.

Но генеральная прокуратура Финляндии инициировала предварительное расследование относительно вероятных военных преступлений, совершенных Яном Петровским.

18 декабря стало известно, что Петровского поместили под стражу в Финляндии.