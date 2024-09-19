Шторм "Борис" в Италии: двое пропавших без вести, более тысячи эвакуированных

В регионе Эмилия-Романья на севере Италии, где с ночи четверга, 19 сентября, продолжается непогода из-за прихода шторма "Борис", продолжаются поиски двух пропавших без вести людей.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AGI.

Из-за разлива рек в Эмилье-Романьи под водой оказались несколько городов, прежде всего в районе Равенна. По предварительным подсчетам, без крыши над головой уже более тысячи человек, которых пришлось эвакуировать.

Префект Равенны Кастрезе Де Роза заявил, что два человека пропали без вести в селе Траверсара-ди-Баньякавалло – там прорвало дамбу и сложилась самая сложная ситуация с подтоплением. Их местонахождение до сих пор не установлено.

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❌️ #Maltempo #EmiliaRomagna, proseguono ricerche a Traversara di 2 persone segnalate come disperse. Nella clip 2 elicotteri dei #vigilidelfuoco e 1 di @ItalianAirForce in azione per evacuazione persone bloccate in casa da esondazione Lamone [#19settembre 18:15] pic.twitter.com/ljvb0oPrkY – Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 19, 2024

По предварительной информации, пропавшие находились в доме, который впоследствии обрушился. Люди видели, как одного из них вода унесла прочь.

Фабио Чичилиано, глава департамента гражданской защиты Италии, отметил, что местные власти эвакуировали по меньшей мере 200 человек из Траверсары. В Равенне также работают два вертолета пожарной службы, которые эвакуируют людей с крыш подтопленных домов.

#Maltempo #EmiliaRomagna, da ieri effettuati dai #vigilidelfuoco 744 interventi, di cui 144 per soccorsi e salvataggi. Nella clip il lavoro con elicotteri del Corpo nazionale a Traversara (RA) per l’evacuazione di persone [#19settembre 19:30] pic.twitter.com/xLxMqblsQB – Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 19, 2024

Эмилия-Романья испытает второе за менее чем два года разрушительное наводнение. Предыдущее, в мае 2023 года, унесло жизни 17 человек и нанесло ущерб на сумму 8,5 миллиарда евро.

Вызванное штормом "Борис" наводнение в Восточной и Центральной Европе стало самым сильным за последние два десятилетия. В его результате погибли по меньшей мере 24 человека – пятеро в Чехии, семеро в Румынии, семеро в Польше и пятеро в Австрии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала предоставление доступа к 10 миллиардам евро из Фонда сплоченности для пострадавших стран.