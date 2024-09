Шторм "Борис" в Италии: двое пропавших без вести, более тысячи эвакуированных

В регионе Эмилия-Романья на севере Италии, где с ночи четверга, 19 сентября, продолжается непогода из-за прихода шторма "Борис", продолжаются поиски двух пропавших без вести людей.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AGI.

Из-за разлива рек в Эмилье-Романьи под водой оказались несколько городов, прежде всего в районе Равенна. По предварительным подсчетам, без крыши над головой уже более тысячи человек, которых пришлось эвакуировать.

Префект Равенны Кастрезе Де Роза заявил, что два человека пропали без вести в селе Траверсара-ди-Баньякавалло – там прорвало дамбу и сложилась самая сложная ситуация с подтоплением. Их местонахождение до сих пор не установлено.

❌️ #Maltempo #EmiliaRomagna, proseguono ricerche a Traversara di 2 persone segnalate come disperse. Nella clip 2 elicotteri dei #vigilidelfuoco e 1 di @ItalianAirForce in azione per evacuazione persone bloccate in casa da esondazione Lamone [#19settembre 18:15] pic.twitter.com/ljvb0oPrkY