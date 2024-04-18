В Польше в ДТП с военным автомобилем пострадали пять человек

Военная полиция Польши будет расследовать обстоятельства аварии, которая произошла в ночь на пятницу в Силезском воеводстве, в результате чего пострадали пять человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило RMF FM.

Авария с участием военной машины произошла около часа ночи. В районе города Калеты на лесной дороге по неизвестным причинам автомобиль Jelcz, в котором находились военные, съехал с дороги и врезался в дерево.

В полиции сообщили, что 43-летний водитель был трезв. Пассажиров-военных – одну женщину и четырех мужчин – доставили в больницу. Угрозы их жизни нет.

Обстоятельства аварии будет выяснять военная полиция. Дело передадут в военную прокуратуру Катовице-Полудне.

Напомним, зимой восемь солдат получили ранения в результате аварии с участием военного грузовика вблизи польского города Гайнувка.

В конце ноября в Румынии перевернулся микроавтобус, перевозивший семерых американских военных, пять человек получили травмы.