Харрис приняла приглашение CNN на дебаты 23 октября

Вице-президент США Камала Харрис в субботу приняла приглашение телеканала CNN на дебаты, которые должны состояться 23 октября, и призвала республиканского оппонента Дональда Трампа сделать то же самое.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Руководитель избирательной кампании Харрис, Джен О'Мэлли Диллон, заявила, что вице-президент "готова к еще одной возможности разделить сцену с Дональдом Трампом", и тот должен "без проблем согласиться" на новые дебаты.

В CNN сказали, что прислали приглашение на дебаты обоим кандидатам, поскольку считают, что "для американского народа будут полезными вторые дебаты между двумя кандидатами в президенты США".

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"Мы с нетерпением ждем ответа от обеих кампаний, чтобы американская общественность могла услышать больше от этих кандидатов перед тем, как принять окончательное решение", – говорится в заявлении телеканала.

Правила дебатов планируется сделать такими же, как и в случае с Трампом и Джо Байденом в конце июня. После них, как известно, на действующего президента усилилось давление для отказа от переизбрания, и в конце концов он свою кандидатуру снял.

Трамп, как известно, ранее отказался от проведения второго тура дебатов с Харрис, заявив, что "он победил", и обвинив модераторов в несправедливом отношении к себе.

Все основные опросы по первым дебатам 10 сентября показали, что победу одержала Харрис.

Подробнее об этом читайте в статье Харрис начинает и побеждает: что показали президентские дебаты и что говорили об Украине.