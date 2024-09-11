Большинство зрителей дебатов в США считают, что Харрис выступила лучше

Зарегистрированные избиратели, наблюдавшие за дебатами между Камалой Харрис и Дональдом Трампом во вторник, в соотношении 63% к 37% считают, что Харрис выступила лучше.

Об этом свидетельствует опрос зрителей дебатов, проведенный SSRS для CNN, пишет "Европейская правда".

До дебатов те же избиратели были равномерно разделены относительно того, кто из кандидатов выступит сильнее: 50% считали, что Харрис, а 50% – что Трамп.

Результаты опроса отражают мнения о дебатах только тех избирателей, которые их смотрели, и не являются репрезентативными для всех избирателей, имеющих право голоса.

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Зрители дебатов, участвовавшие в опросе, на 6 пунктов чаще были сторонниками Республиканской партии, чем Демократической.

Но эти результаты знаменуют собой сдвиг по сравнению с июнем, когда избиратели, смотревшие дебаты между Трампом и Джо Байденом, в соотношении 67% к 33% сказали, что Трамп превзошел своего соперника от Демократической партии.

В 2020 и 2016 годах Байден и Хиллари Клинтон, по мнению наблюдателей за дебатами, превосходили Трампа во время президентских дебатов.

Опрос проводили с помощью текстовых сообщений среди 605 зарегистрированных избирателей США, которые заявили, что смотрели дебаты во вторник.

Напомним, Трамп на дебатах уклонился от ответа на вопрос, хочет ли он победы Украины в войне.

А Харрис заявила, что если бы в последние годы президентом был Трамп, а не Байден, это стало бы катастрофой для Украины и Восточной Европы.