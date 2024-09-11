Трамп на дебатах уклонился от ответа, хочет ли победы Украины в войне

Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на дебатах со своей оппоненткой Камалой Харрис уклонился от ответа на вопрос, хочет ли он победы Украины в войне.

Как сообщает "Европейская правда", цитаты Трампа приводит The Guardian.

После короткого перерыва и возобновления дебатов модератор спросил Трампа, как именно он хочет реализовать свое обещание "завершить войну за 24 часа", о чем он заявлял ранее и непосредственно во время дебатов. Он также спросил его, хочет ли Трамп победы Украины в войне.

"Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизни, которые бессмысленно теряются. Люди гибнут миллионами. Речь идет о миллионах. Все гораздо хуже, чем цифры, которые вам дают, это фейковые цифры", – заявил Трамп, не уточняя, на чем основываются его представления о „реальных потерях".

Реклама:

Модератор повторил вопрос, считает ли Трамп, что в лучших интересах США, чтобы Украина победила в войне.

"По моему мнению, в лучших интересах США – чтобы эта война закончилась и этот вопрос просто решился, чтобы прошли переговоры о соглашении, потому что мы должны прекратить это уничтожение человеческих жизней", – сказал Трамп.

Президентские дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом проходили на телеканале ABC News во вторник, 10 сентября. Правила дебатов были похожи на те, что применялись во время июньских дебатов между Байденом и Трампом, организованных CNN. На подготовительном этапе Трамп угрожал вообще отказаться от дебатов с аргументом, что ABC "предвзяты".

Подробно о том, как проходили дебаты, воспринятые как успешные для Харрис – вскоре в статье "Европейской правды".

Напомним, опрос NYT в конце прошлой недели показал, что Трамп и Харрис имеют примерно одинаковый общенациональный рейтинг за чуть более чем восемь недель до дня президентских выборов.

Читайте также: Трамп снимает санкции? Действительно ли кандидат в президенты США планирует ослабление ограничений против РФ