Во Франции экспресс с 340 пассажирами на 5 часов застрял посреди поля и вернулся назад

В воскресенье более 340 пассажиров скоростного экспресса TGV застряли в пути на дополнительные пять часов и в конце вернулись в пункт отправления из-за проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел во Франции с поездом сообщением Ренн – Монпелье. Поезд с 343 пассажирами отправился в путь в 12:30 и должен был прибыть в пункт назначения ровно через шесть часов.

Через час после отправления экспресс остановился среди поля из-за проблем с электроснабжением. Внутри поезда прекратили работать все приборы и системы, требующие электроэнергии, включая туалеты и систему кондиционирования.

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Несколько часов неисправность пытались устранить, после чего в конце концов приняли решение пересадить людей на другой поезд и везти обратно в Ренн. Экспресс простоял посреди поля пять часов и только в 19:15 присланный на замену поезд повез пассажиров в направлении города, откуда они начинали путешествие.

Для части пассажиров, среди которых были пожилые люди и люди с инвалидностью, пересадка оказалась сложным приключением. Для помощи им привлекли пожарно-спасательную службу из ближайшего города.

Оператор SNCF предложил пассажирам отель с компенсацией и компенсацию с доплатой за стоимость билета.

Ранее в сентябре пассажиры другого экспресса сообщением Тур – Париж застряли в пути на дополнительные пять часов из-за подозрительного багажа.

А в Брюсселе сбежавшая от хозяина собака вызвала задержки и отмену десятков поездов.