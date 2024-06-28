В правительстве Словакии назвали вероятные причины смертельной аварии на железнодорожном переезде

Причиной смертельной аварии на железнодорожном переезде на западе Словакии, где в столкновении автобуса и пассажирского поезда погибли семь человек, вероятно, была человеческая ошибка на железной дороге.

Как сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр транспорта Йозеф Раж.

Чиновник сказал, что предварительная информация указывает на то, что трагическая авария на регулируемом железнодорожном переезде возле города Нове Замки стала следствием человеческой ошибки.

"Вероятно, сыграла роль индивидуальная человеческая ошибка, из-за чего поезд, который не должен был там быть, оказался на пути, который на тот момент был закрыт", – сказал он в пятницу.

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Директор словацкой железной дороги Александр Сак отметил, что в этом районе после ливней было подтопление, поэтому один из путей железнодорожной ветки перекрыли, и экспресс, который стал участником смертельной аварии, вообще не должен был там оказаться. По его словам, именно поэтому не были активированы шлагбаумы на переезде.

Из Facebook словацкой полиции

Министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток в этот же день заявил, что исследуют также версию с неисправностью светофора на переезде.

"Это одна из версий, которую мы исследуем. Но не хочу говорить больше, пока что-то не будет подтверждено на 100%", – сказал он.

Словацкое местное издание Regigony.sk приводит слова двух свидетелей происшествия. Как они утверждают, автобус, попавший в роковое столкновение, двинулся на разрешающий сигнал.

"Один поезд поехал в направлении Нове Замки. Шлагбаумы были опущены, горел красный свет. Потом шлагбаумы поднялись, появился разрешающий сигнал – и вдруг сигналит другой поезд и происходит столкновение", – рассказал один из них.

Напомним, смертельная авария произошла вечером 27 июня возле города Нове Замки, что примерно в 80 км к востоку от Братиславы. Пассажирский экспресс сообщением "Прага-Будапешт" столкнулся с автобусом, начался сильный пожар. Сначала сообщали о четырех погибших и пяти серьезно травмированных, впоследствии количество подтвержденных погибших возросло до семи.

В начале июня в чешском Пардубице произошло лобовое столкновение пассажирского экспресса RegioJet, следовавшего с прицепными вагонами в Чоп, с грузовым поездом. В результате этой катастрофы погибли две украинки и две женщины из Словакии.

Причиной столкновения предварительно назвали то, что пассажирский поезд проехал на запрещающий сигнал семафора.