В ЕС подтвердили возможную приостановку безвиза для Грузии из-за отката от демократии

Европейский Союз готов приостановить действие безвизового режима для граждан Грузии в ответ на антидемократические действия грузинской власти и ее антизападную риторику.

Это следует из комментария представителя Еврокомиссии для издания Politico, передает "Европейская правда".

Представитель исполнительного органа ЕС подтвердил, что в случае, если партия власти "Грузинская мечта" продолжит свой авторитарный курс, возможны все варианты реагирования, "включая потенциальное временное приостановление схемы либерализации визового режима".

"В рамках диалога о либерализации визового режима между ЕС и Грузией и соответствующего Плана действий от Грузии требовалось достичь конкретных показателей, в частности обеспечения защиты основных прав и предотвращения дискриминации", – добавил он.

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Собеседник Politico отметил, что в случае развития "событий, представляющих риск для внутренней безопасности Шенгенской зоны, а также в случае дальнейшего упадка демократии в Грузии", будет сделана соответствующая оценка.

Согласно условиям соглашения о безвизовом режиме, заключенного в 2017 году, граждане Грузии могут посещать страны ЕС, входящие в Шенгенскую зону, до шести месяцев в год без виз.

Подтверждение того, что Брюссель рассматривает такие меры, появилось после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на этой неделе заявил, что любые изменения в визовом соглашении будут "дешевым шантажом".

Напомним, после принятия парламентом Грузии скандального закона "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах", саммит ЕС заявил, что это фактически приостанавливает процесс евроинтеграции Грузии.

17 сентября парламент Грузии принял в третьем чтении законодательный пакет о "семейных ценностях и защите несовершеннолетних", известный как "законы против ЛГБТ-пропаганды", который критиковали в ЕС и Совете Европы. Отметим, уважение к меньшинствам является одним из критериев Плана действий визовой либерализации.