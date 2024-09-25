Зеленский в ООН призвал сдержать РФ от атак, которые создадут угрозу атомной энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на заседании Генассамблеи ООН призвал международное сообщество давить на Россию и сдержать ее от обстрелов, которые создадут угрозу для украинской ядерной энергетики.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский начал речь с напоминания, как в начале полномасштабной войны был шокирован докладом о том, что российские танки стреляют по Запорожской АЭС, которая с тех пор остается под оккупацией и там постоянно сохраняется угроза какого-то инцидента.

Он рассказал, что недавно получил тревожную информацию от разведки о том, что Россия готовит удары по украинским АЭС и их инфраструктуре с целью отсоединить станции от энергосети.

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По словам Зеленского, при планировании атак РФ использует спутники третьих стран.

"Россия получает изображения и подробную информацию об инфраструктуре наших АЭС. Чем это грозит? Любой удар ракетами или беспилотниками, любой серьезный инцидент в энергосистеме может привести к ядерной катастрофе", – подчеркнул Зеленский.

Он продолжил, что Россия должна понимать последствия своих действий, и это зависит, в том числе от того, будет ли международное сообщество давить на Москву.

Зеленский напомнил, что ядерная безопасность является одним из пунктов украинской "формулы мира", и что именно Украина как никто другой заинтересована в скорейшем завершении войны. Он также подчеркнул, что некоторые последствия войны в Украине невозможно сдержать линиями границ на карте.

"Дым от пожаров в городах, где идут боевые действия, может достигать других стран. А если, не дай бог, Россия вызовет ядерную аварию на одной из наших АЭС, радиации будет все равно на государственные границы", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Перед этим в интервью американским СМИ Владимир Зеленский заявил, что считает войну с Россией "ближе к концу", чем многие считают.

Также сообщалось, что у Зеленского будет две встречи с Байденом в США.