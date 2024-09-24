Зеленский в США заявил, что "конец войны ближе, чем кажется"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает войну с Россией "ближе к концу", чем многие считают, и призвал союзников укреплять украинскую армию.

Об этом он сказал в интервью ABC News, сообщает "Европейская правда".

"План победы – это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно", – сказал Зеленский во время интервью с соведущим программы „Доброе утро, Америка" Робином Робертсом.

"Я думаю, что мы ближе к миру, чем кажется. Мы ближе к окончанию войны", – продолжил он.

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Зеленский общался с ABC News во время его визита в Нью-Йорк в понедельник на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций в рамках поездки в США, где он пообещал представить то, что он называет своим "планом победы", президенту Джо Байдену, а также другим ключевым американским политическим лидерам.

Зеленский неоднократно обращался к Соединенным Штатам и Великобритании с призывом снять ограничения на ракеты большой дальности, которые они предоставили Украине для поражения целей в глубине России.

Просьба Зеленского появилась на фоне ожесточенных боев на востоке Украины, а также через несколько недель после начала операции Украины в Курской области.

Зеленский сказал, что Путин "боится" Курской операции.

"Это правда. Он очень боится. Почему? Потому что его люди увидели, что он не может защитить – что он не может защитить всю свою территорию", – сказал он.

Украинский лидер заявил, что только с "сильной позиции" Украина может "подтолкнуть Путина к прекращению войны".

На интервью с Зеленским присутствовала его жена, первая леди Елена Зеленская. Позже на этой неделе ожидается визит Зеленского в Вашингтон, где он встретится с Байденом, а также с кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией Конгресса США в Нью-Йорке говорил о ситуации на фронте и элементах "плана победы".

Кроме того, Зеленский считает, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на самом деле не знает, как остановить войну в Украине.