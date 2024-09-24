Президент Владимир Зеленский во время визита в США будет иметь две встречи с американским коллегой Джо Байденом.

Об этом рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда".

Никифоров отметил, что главная цель визита в США – передать "план победы" президенту Соединенных Штатов и кандидатам в президенты, а также Конгрессу.

"Эти все действия запланированы на позже. Будет завтра встреча у президента с президентом США, короткая встреча на полях ООН. И уже развернутая встреча, большая, будет послезавтра, 26 числа. Вот это события, от которых мы ожидаем больше всего результатов", – добавил Никифоров.

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Напомним, Зеленский в рамках визита в Соединенные Штаты посетит Капитолий США в четверг.

Некоторые западные чиновники, по данным Bloomberg, пытаются снизить ожидания от представления "плана победы", говоря, что не видят в нем прорыва.