Сибига призвал предоставить Украине приглашение на саммит G20 в Рио-де-Жанейро

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время участия в министерской встрече G20 призвал предоставить Украине приглашение на саммит в Рио-де-Жанейро в ноябре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что было бы очень уместно, если бы тема российской агрессии против Украины была представлена на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, и президент Украины мог бы принять в нем участие. Это приблизит мир и поможет определить дату и место проведения второго Саммита мира", – сказал министр.

Он отметил символичность даты – 19 ноября, когда исполняется 1000 дней после начала полномасштабной агрессии России против Украины.

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"Мы считаем, что игнорирование этой символической даты со стороны G20 продемонстрирует слабость и нежелание решать глобальные проблемы", – заявил министр.

Глава МИД подчеркнул амбициозность приоритетов бразильского председательства, среди которых: социальная интеграция, борьба с голодом и бедностью, энергетические преобразования и устойчивое развитие институтов глобального управления. По его мнению, важно также продолжать координировать и консолидировать усилия партнеров и доноров по реализации украинской гуманитарной инициативы "Зерно из Украины".

"Вместе с тем российская агрессия против Украины делает невозможным эффективную реализацию этих приоритетов и устойчивого развития как такового. Россию нужно остановить. Иначе агрессия станет нормой. И завтра все агрессоры во всех уголках мира будут свободно нарушать границы и силой захватывать земли", – подчеркнул Сибига.

СМИ сообщали, что некоторые западные чиновники пытаются снизить ожидания от представления "плана победы" президента Владимира Зеленского на этой неделе в США, говоря, что не видят в нем прорыва.

Не имея никаких признаков того, что Кремль планирует отступить, союзники также обсуждают возможность обратиться к Путину непосредственно накануне встречи G20 в Бразилии, запланированной на ноябрь, по словам одного из источников.

Напомним, в прошлом году Путин пропустил прошлогодний саммит G20 в столице Индии, а также саммит стран БРИКС в Южно-Африканской Республике, избегая возможного политического осуждения и любого риска ареста по ордеру МУС.