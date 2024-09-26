Сибіга закликав надати Україні запрошення на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час участі в міністерській зустрічі G20 закликав надати Україні запрошення на саміт у Ріо-де-Жанейро в листопаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вважаємо, що було б дуже доречно, якби тема російської агресії проти України була представлена на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро, і президент України міг би взяти в ньому участь. Це наблизить мир і допоможе визначити дату і місце проведення другого Саміту миру", – сказав міністр.

Він наголосив на символічності дати – 19 листопада, коли виповнюється 1000 днів після початку повномасштабної агресії Росії проти України.

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"Ми вважаємо, що ігнорування цієї символічної дати з боку G20 продемонструє слабкість і небажання вирішувати глобальні проблеми", – заявив міністр.

Очільник МЗС наголосив на амбітності пріоритетів бразильського головування, серед яких: соціальна інтеграція, боротьба з голодом і бідністю, енергетичні перетворення та сталий розвиток інститутів глобального управління.

На його думку, важливо також продовжувати координувати та консолідувати зусилля партнерів і донорів щодо реалізації української гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

"Водночас російська агресія проти України унеможливлює ефективну реалізацію цих пріоритетів і сталого розвитку як такого. Росію потрібно зупинити. Інакше агресія стане нормою. І завтра всі агресори в усіх куточках світу будуть вільно порушувати кордони і силою захоплювати землі", – наголосив Сибіга.

ЗМІ повідомляли, що деякі західні посадовці намагаються знизити очікування від представлення "плану перемоги" президента Володимира Зеленського цього тижня у США, кажучи, що не бачать у ньому прориву.

Не маючи жодних ознак того, що Кремль планує відступити, союзники також обговорюють можливість звернутися до Путіна безпосередньо напередодні зустрічі G20 у Бразилії, запланованої на листопад, за словами одного з джерел.

Нагадаємо, минулого року Путін пропустив минулорічний саміт G20 у столиці Індії, а також саміт країн БРІКС у Південно-Африканській Республіці, уникаючи можливого політичного осуду і будь-якого ризику арешту за ордером МКС.