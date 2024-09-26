NYT: Фейковый Кулеба звонил сенатору США и спрашивал о дальнобойных ударах по России

Председателю комитета по иностранным делам Сената США Бену Кардину через Zoom позвонил человек, который выдавал себя за бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу: он вел себя "нетипично" и расспрашивал о разрешении на удары по РФ ракетами дальнего радиуса действия.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на письмо от службы безопасности Сената и двух анонимных должностных лиц, передает "Европейская правда".

В письме отметили, что Кардин получил электронное письмо от "Дмитрия Кулебы" с просьбой соединиться с ним через Zoom. Во время видеозвонка человек выглядел и говорил как экс-министр МИД, рассказали там.

Однако у Кардина возникли подозрения, когда собеседник начал задавать "политически мотивированные вопросы в связи с предстоящими выборами".

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В частности, как отметили в письме, он интересовался мнением сенатора относительно дальнобойных ударов по территории России. Кардин завершил разговор и сообщил властям Госдепартамента о том, что произошло.

Хотя в электронном письме службы безопасности Сената не было указано, что речь идет о Кардине, двое чиновников Сената, знакомых с этим вопросом, подтвердили, что речь идет именно о нем.

Кардин также частично подтвердил этот эпизод в своем заявлении в среду вечером. В нем он признал, что "в последние дни злоумышленник обманным путем пытался пообщаться со мной, выдавая себя за известную личность". При этом он не указал, что этим лицом был Кулеба, и не сделал ни одной ссылки на Украину.

Недавно координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американцы должны воспринимать серьезно намерения РФ вмешаться в американские выборы.

А представитель Офиса директора национальной разведки (ODNI) рассказал, что Россия создает больше контента с помощью искусственного интеллекта с целью влияния на президентские выборы в США, чем любая другая страна.