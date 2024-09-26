NYT: Фейковий Кулеба телефонував сенатору США та запитував про далекобійні удари по Росії

Голові комітету у закордонних справах Сенату США Бену Кардіну через Zoom зателефонувала людина, яка видавала себе за колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу: він поводився "нетипово" та розпитував про дозвіл на удари по РФ ракетами дальнього радіуса дії.

Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на лист від служби безпеки Сенату та двох анонімних посадових осіб, передає "Європейська правда".

У листі зазначили, що Кардін отримав електронний лист від "Дмитра Кулеби" з проханням з'єднатися з ним через Zoom. Під час відеодзвінка людина виглядала та говорила як ексміністр МЗС, розповіли там.

Однак у Кардіна виникли підозри, коли співрозмовник почав ставити "політично вмотивовані питання у зв'язку з майбутніми виборами".

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Зокрема, як зазначили у листі, він цікавився думкою сенатора щодо далекобійних ударів по території Росії. Кардін завершив розмову і повідомив владу Держдепартаменту про те, що сталося.

Хоча в електронному листі служби безпеки Сенату не було вказано, що йдеться про Кардіна, двоє посадовців Сенату, знайомих з цим питанням, підтвердили, що йдеться саме про нього.

Кардін також частково підтвердив цей епізод у своїй заяві в середу ввечері. У ній він визнав, що "останніми днями зловмисник обманним шляхом намагався поспілкуватися зі мною, видаючи себе за відому особу". Водночас він не вказав, що цією особою був Кулеба, і не зробив жодного посилання на Україну.

Нещодавно координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що американці мають сприймати серйозно наміри РФ втрутитись в американські вибори.

А представник Офісу директора національної розвідки (ODNI) розповів, що Росія створює більше контенту за допомогою штучного інтелекту з метою впливу на президентські вибори в США, ніж будь-яка інша країна.