Білий дім: Маємо серйозно сприймати намагання Росії вплинути на вибори у США

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що американці мають сприймати серйозно наміри РФ втрутитись в американські вибори.

Про це Кірбі сказав в інтерв'ю "Голосу Америки", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, "немає жодних сумнівів у тому, що Путін намагається "посіяти розбрат" серед американців за допомогою дезінформації та пропаганди.

Американці повинні сприймати це серйозно, наголосив посадовець Білого дому.

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Кірбі зазначив, що загроза втручання Росії у вибори зараз "витонченіша", ніж у попередні виборчі кампанії.

"Вони використовують штучний інтелект, в одному з випадків фінансували компанію, розташовану в США, у Теннессі.Так що йдеться не тільки про російських ботів, тролів та підроблених персон в соціальних мережах, хоча це теж частина справи, але вони стали набагато витонченішими", – зазначив представник президентської адміністрації.

Він додав, що покладається на слідчі органи у цьому питанні.

"Ми дамо можливість слідчим виявляти факти в міру їх надходження та вживатимемо відповідних заходів", – резюмував Кірбі.

Раніше Путін заявив, що його фаворитом на виборах у США був глава Білого дому Джо Байден, але оскільки він знявся з перегонів і рекомендував кандидатуру Камали Гарріс, то РФ теж її підтримає.

У відповідь в Білому домі порадили Москві припинити втручатися у президентські вибори у США.