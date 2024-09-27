Харрис на встрече с Зеленским раскритиковала предложения отказа Украины от своей территории

Вице-президент США Камала Харрис раскритиковала предложения своего соперника на выборах в США Дональда Трампа по Украине.

Об этом она сказала на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский представил "план победы" президенту Джо Байдену и Камале Харрис в Белом доме. Харрис заявила, что поддерживает то, как Украина видит завершение войны.

Стоя рядом с Зеленским, Харрис не назвала Трампа по имени, но сказала, что "в моей стране есть кое-кто, кто взамен хочет заставить Украину отказаться от значительной части ее суверенной территории".

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"Эти предложения совпадают с предложениями Путина. И давайте будем откровенными, это не предложения мира. Вместо этого, это предложения капитуляции", – сказала она.

Во время предвыборных встреч на этой неделе Трамп предположил, что Соединенные Штаты были слишком щедрыми к Украине. Он обвинил президента Джо Байдена в том, что они "кормят Зеленского деньгами и оружием так, как ни одна страна никогда раньше не видела"; назвал Зеленского "самым большим продавцом на Земле"; и заявил, что Зеленский поддерживает его оппонентов-демократов.

Трамп не предложил много деталей относительно того, как он собирается закончить войну. Зато он неоднократно заявлял, что лидер России Владимир Путин никогда бы не вторгся в Украину, если бы был президентом.

Как сообщалось, президент США Джо Байден перед встречей с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Россия не победит в войне с Украиной.

Зеленский также встретился с двухпартийной делегацией Сената США и ознакомил их с ключевыми пунктами "плана победы".

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