Еврокомиссия дала Турции и Германии полгода, чтобы решить, чей дёнер-кебаб

Европейская комиссия дала Турции и Германии полгода на то, чтобы решить спор, чей дёнер-кебаб имеет право носить это название.

Об этом сообщило издание The Economist, передает "Европейская правда".

Как рассказало издание, два года назад Турция обратилась в ЕС с просьбой предоставить дёнер-кебабу статус TSG (Traditional specialty guaranteed – гарантированная традиционная особенность).

Если ЕС согласится, настоящим дёнер-кебабом будет считаться только тот, который готовится по турецкому рецепту, включая тип мяса (говядина, курица, баранина – да; телятина, индейка – нет), способ маринования или нарезки.

Реклама:

Германия выдвинула возражения против предложения Турции. Издание отметило, что немецкий дёнер не похож на турецкий – там его обычно продают завернутым в питу, посыпают капустой или листьями салата и поливают соусами.

В Турции дёнер подают на рисовом ложе или заворачивают в лаваш вместе с жареным картофелем, помидорами и острым перцем, а в Стамбуле иногда добавляют плавленый сыр.

19 сентября Еврокомиссия дала сторонам шесть месяцев для достижения компромисса. Если они не смогут договориться – комиссия самостоятельно примет решение о статусе TSG для дёнера.

В случае победы Турции, европейскую версию дёнер-кебаба придется продавать под новым названием. А этот рынок очень большой: объемы продаж дёнера в Европе составляют около 3,5 млрд евро в год, в том числе в Германии – 2,3 млрд евро.

Напомним, в июле сообщалось, что попытка турецкой ассоциации зарегистрировать статус дёнер-кебаба в ЕС натолкнулась на сопротивление Германии, где это блюдо считают своим.

В апреле президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер привез с собой мясо для кебаба во время визита в Турцию как символ тесных связей между двумя странами.