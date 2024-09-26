В США обвинили Зеленского в помощи Байдену из-за критики "мирного плана" Трампа

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Республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование любой координации между администрацией Джо Байдена и президентом Владимиром Зеленским после его интервью с критическими замечаниями в адрес кандидата в президенты Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в письмах председателя Надзорного комитета Палаты представителей Джеймса Комера на имя генпрокурора Меррика Гарланда, главы Пентагона Ллойда Остина и советника президента и Белого дома Эдварда Сискела от 25 сентября.

Комитет начал расследование с целью определить, пыталась ли администрация Байдена-Харрис использовать Зеленского для содействия президентской кампании вице-президента Харрис, и если это было, то непременно ли имело место злоупотребление служебными полномочиями.

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Отдельно Комера насторожило интервью Зеленского The New Yorker от 22 сентября, в котором, по его словам, президент Украины сделал несколько критических замечаний относительно кандидатур Трампа-Венса.

Президент Зеленский заявил, что вице-президент Трампа, сенатор Джей Д. Вэнс, "слишком радикален", говорится в письме. Он также выразил сомнение, что Трамп и его администрация не смогут остановить войну, несмотря на то, что это было одной из главных предвыборных платформ Трампа.

"Такая риторика иностранного лидера, прозвучавшая накануне визита, финансируемого американскими налогоплательщиками, в отношении политического оппонента нынешней администрации, вызывает серьезное беспокойство.

Комитет расследует любую координацию или коммуникацию между администрацией Байдена-Харриса, офисом губернатора Пенсильвании и президентом Зеленским по использованию или требованию использования государственной собственности для получения политической выгоды президентской кампанией Харрис", – говорится в письме.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обнародовал в среду письмо в адрес президента Зеленского с ультимативными требованиями в адрес Украины.

"Уважаемый президент Зеленский, я требую, чтобы вы немедленно уволили посла Украины в США Оксану Маркарову", – начинается этот документ.

Мотивом своего ультимативного требования Джонсон назвал событие во время визита президента Украины в США – посещение им производства снарядов в Пенсильвании.

Стоит заметить, что сразу после начала визита Владимира Зеленского в США отношения с руководством республиканской партии резко похолодели. Трамп отказался от встречи с Зеленским, а спикер Джонсон намекнул на возможный срыв встреч в Конгрессе.

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