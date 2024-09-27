Трамп убеждает, что он "за справедливый мир" для Украины

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.

Как сообщает CNN, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ после встречи с Зеленским в Нью-Йорке.

На вопрос о том, каким Трамп видит справедливое соглашение о прекращении российско-украинской войны, он ответил: "Об этом еще рано говорить".

"У меня есть мои идеи, а у президента (Зеленского – Ред.) точно есть свои собственные идеи. Но он (мир – Ред.) должен быть справедливым", – сказал Дональд Трамп.

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Зеленский, который стоял рядом с ним, вставил свою ремарку о том, что эта война вообще никогда не должна была бы начаться.

"Путин убил столько людей. И конечно же мы должны делать все, чтобы давить на него для прекращения войны. Он на нашей территории – это самое важное понимать – это он на нашей территории", – подчеркнул президент Украины.

Перед переговорами Трамп похвалил то, как Зеленский действовал во время попытки демократов в Конгрессе объявить ему импичмент, и заявил, что у них "прекрасные отношения". Однако он сразу сказал то же самое о своих отношениях с правителем России и снова выразил уверенность, что сможет быстро остановить войну.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке в Trump Tower происходила через день после резкого обострения, когда трамписты обвинили украинского президента во "вмешательстве в выборы" и помощи Байдену из-за критики "мирного плана" Трампа, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался от встречи с ним. Сначала после того считали, что встреча Трампа и Зеленского уже не состоится, но в последний момент Трамп согласился на нее.

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