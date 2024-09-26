Спикер Палаты представителей Джонсон не встретится с Зеленским "из-за занятости"

Президент Владимир Зеленский и спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не встретятся, ведь республиканец не смог запланировать встречу "из-за занятости".

Об этом сообщила корреспондентка "Голоса Америки", передает "Европейская правда".

Во время общения с журналистами спикер заявил, что не смог запланировать встречу с Зеленским в четверг, 26 сентября, когда тот приедет в Вашингтон, из-за своей занятости.

"Я даже не думаю, что буду в городе завтра (26 сентября, – ред.)", – сказал он.

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Также республиканец отметил, что если бы встреча все же состоялась, то он обсудил бы с Зеленским ситуацию, связанную с послом Украины Оксаной Маркаровой.

Джонсон выразил обеспокоенность, назвав недавние события "ужасными", а также добавил, что они напрягают отношения между двумя странами в трудное для Украины время.

Как известно, накануне Джонсон обнародовал письмо в адрес президента Зеленского с ультимативными требованиями в адрес Украины.

Мотивом своего ультимативного требования Джонсона назвал событие во время визита президента Украины в США – посещение им производства снарядов в Пенсильвании.

Он заявил, что посол Маркарова организовала мероприятие, на котором "не было ни одного республиканца".

Поэтому Джонсон заявил, что "республиканцы потеряли доверие к способности посла Маркаровой честно и эффективно выполнять дипломатические функции в США", и повторил требование к Зеленскому о том, что посол Украины "должна быть немедленно уволена с должности".

Стоит заметить, что сразу после начала визита Владимира Зеленского в США отношения с руководством республиканской партии резко похолодели. Трамп отказался от встречи с Зеленским, а спикер Джонсон намекнул на возможный срыв встреч в Конгрессе.