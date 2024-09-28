Структура НАТО по координации помощи и тренировок для Украины заработает до конца года

Новый Центр помощи НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU), о создании которого лидеры Альянса договорились на саммите в Вашингтоне, заработает в конце этого года.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина „ рассказал председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает "Европейская правда".

По словам Бауэра, NSATU призван помочь Украине победить в нынешней полномасштабной войне России, обеспечивая обучение военных и своевременную военную помощь.

Сейчас, отметил топ-военный НАТО, идет процесс создания команды NSATU, для чего нужна инфраструктура.

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"Страны должны прислать людей в этот штаб. И сейчас идея заключается в том, что до конца этого года мы будем иметь команду, как говорится, оперативно способной. Это означает, что он может начать свою работу", – добавил Бауэр.

Он отметил, что NSATU – это один из столпов поддержки Украины со стороны Альянса, вторым является Центр анализа, обучения и образования Украина-НАТО (JATEC), который на днях заработал в Польше, а третьим – финансовая поддержка.

Напомним, на саммите НАТО также согласовали создание NSATU – новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе.

Также Альянс планирует усилить присутствие в Украине на всех уровнях, чтобы подготовить государство к будущему членству.