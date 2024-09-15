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Глава МИД Литвы наведался на украинско-белорусскую границу и обратился к Лукашенко

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Новости — Воскресенье, 15 сентября 2024, 14:37 — Кристина Бондарева

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетил оборонительные рубежи Украины на границе с Беларусью.

Фото он опубликовал в своей соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В Оперативном командовании "Север" сообщили, что Ландсбергис посетил Черниговскую область, изучая укрепление оборонительных рубежей и процесс сооружения фортификаций.

"Здесь, на белорусской границе, я хочу сказать: господин Лукашенко, оставайтесь за этой стеной", – написал министр в соцсети.

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"Люди, которые нуждаются в защите, не получают ее достаточно. Люди, от которых они нуждаются в защите, получают ее вдоволь. Пришло время это изменить", – добавил также он.

Напомним, на днях во время визита в Украину президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Беларусь остается источником рисков, и Вильнюс будет требовать дальнейших ограничений против этого государства.

Науседа также пообещал совместно с Украиной победить в войне "монстра".

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Литва Беларусь
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