Глава МИД Литвы наведался на украинско-белорусскую границу и обратился к Лукашенко
Новости — Воскресенье, 15 сентября 2024, 14:37 —
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетил оборонительные рубежи Украины на границе с Беларусью.
Фото он опубликовал в своей соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".
В Оперативном командовании "Север" сообщили, что Ландсбергис посетил Черниговскую область, изучая укрепление оборонительных рубежей и процесс сооружения фортификаций.
"Здесь, на белорусской границе, я хочу сказать: господин Лукашенко, оставайтесь за этой стеной", – написал министр в соцсети.
Here on the Belarus border to say: Mr. Lukashenko, stay behind that wall. pic.twitter.com/7JNGyk4Wmv– Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 15, 2024
"Люди, которые нуждаются в защите, не получают ее достаточно. Люди, от которых они нуждаются в защите, получают ее вдоволь. Пришло время это изменить", – добавил также он.
Напомним, на днях во время визита в Украину президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Беларусь остается источником рисков, и Вильнюс будет требовать дальнейших ограничений против этого государства.
Науседа также пообещал совместно с Украиной победить в войне "монстра".