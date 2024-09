Глава МИД Литвы наведался на украинско-белорусскую границу и обратился к Лукашенко

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетил оборонительные рубежи Украины на границе с Беларусью.

Фото он опубликовал в своей соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В Оперативном командовании "Север" сообщили, что Ландсбергис посетил Черниговскую область, изучая укрепление оборонительных рубежей и процесс сооружения фортификаций.

"Здесь, на белорусской границе, я хочу сказать: господин Лукашенко, оставайтесь за этой стеной", – написал министр в соцсети.

Here on the Belarus border to say: Mr. Lukashenko, stay behind that wall. pic.twitter.com/7JNGyk4Wmv