Глава МИД Литвы наведался на украинско-белорусскую границу и обратился к Лукашенко

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетил оборонительные рубежи Украины на границе с Беларусью.

Фото он опубликовал в своей соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В Оперативном командовании "Север" сообщили, что Ландсбергис посетил Черниговскую область, изучая укрепление оборонительных рубежей и процесс сооружения фортификаций.

"Здесь, на белорусской границе, я хочу сказать: господин Лукашенко, оставайтесь за этой стеной", – написал министр в соцсети.

Реклама:

Here on the Belarus border to say: Mr. Lukashenko, stay behind that wall. pic.twitter.com/7JNGyk4Wmv – Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 15, 2024

"Люди, которые нуждаются в защите, не получают ее достаточно. Люди, от которых они нуждаются в защите, получают ее вдоволь. Пришло время это изменить", – добавил также он.

Напомним, на днях во время визита в Украину президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Беларусь остается источником рисков, и Вильнюс будет требовать дальнейших ограничений против этого государства.

Науседа также пообещал совместно с Украиной победить в войне "монстра".