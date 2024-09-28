Ультраправые не получили должность спикера в Тюрингии, где победили на выборах

Спикером парламента восточногерманской земли Тюрингия в субботу, 28 сентября, избрали представителя Христианско-демократического союза (ХДС), а не ультраправой "Альтернативы для Германии", которая победила на земельных выборах в начале месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Представитель ХДС Тадеуш Кёниг боролся за пост спикера ландтага (земельного парламента) Тюрингии с кандидатом от ультраправой "Альтернативы для Германии" Вибке Мусалом.

Кандидатуру Кёнига поддержало большинство в 54 голоса из 88 депутатов земельного парламента Тюрингии.

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Голосование за спикера состоялось со второй попытки. Ранее на этой неделе заседание парламента Тюрингии фактически сорвалось из-за того, что 73-летний представитель "АдГ" Юрген Траутлер, который председательствовал как старейший член ландтага, не давал слово другим депутатам и не допускал к соревнованию за спикерство кандидатов из других партий.

После этого ХДС обратился в конституционный суд Тюрингии, который вынес решение против "Альтернативы для Германии" и разблокировал избрание спикера.

"АдГ" заняла первое место на земельных выборах в Тюрингии 1 сентября, набрав почти 33% голосов и получив более трети мест в ландтаге. Христианско-демократический союз занял второе место с почти 24%.

Для того, чтобы сформировать коалицию в Тюрингии, ХДС ведет переговоры с левоцентристской Социал-демократической партией и левым популистским, антииммиграционным "Альянсом Сары Вагенкнехт" (BSW).

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