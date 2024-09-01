Топ-кандидат от ХДС рассчитывает на "стабильное" большинство в немецкой Тюрингии

В Германии ведущий кандидат от ХДС в земле Тюрингия, где в воскресенье проходят выборы в земельный парламент, Марио Фойгт выразил надежду на то, что "многие жители примут участие в голосовании и „воспользуются своим правом определить будущее нашей земли".

Его заявление приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Фойгт также выразил надежду на "стабильное большинство" после выборов.

"Важно, чтобы мы в Тюрингии снова занялись реальными проблемами местных жителей", – сказал он, упомянув экономическое развитие, политику в области образования и внутреннюю безопасность.

Реклама:

Опросы показывают, что в Тюрингии лидирует ультраправая "Альтернатива для Германии" с 30% поддержкой, почти на 10 пунктов опережая консерваторов из ХДС, которые занимают второе место.

В воскресенье, 1 сентября, избиратели восточногерманских земель Саксонии и Тюрингии голосуют на выборах в земельные парламенты.

Опросы прогнозируют высокие результаты ультраправой "АдГ" и левому Альянсу Сары Вагенкнехт.

Накануне несколько сотен человек приняли участие в акции протеста против ультраправой "Альтернативы для Германии" в городе Эрфурте – столице федеральной земли Тюрингия.

Читайте больше о важных выборах в восточных немецких землях, которые могут иметь последствия для Украины