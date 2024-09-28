Ультраправі не отримали посаду спікера в Тюрингії, де перемогли на виборах

Спікером парламенту східнонімецької землі Тюрингія в суботу, 28 вересня, обрали представника Християнсько-демократичного союзу (ХДС), а не ультраправої "Альтернативи для Німеччини", яка перемогла на земельних виборах на початку місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Представник ХДС Тадеуш Кьоніг змагався за посаду спікера ландтагу (земельного парламенту) Тюрингії з кандидатом від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Вібке Мусалом.

Кандидатуру Кьоніга підтримала більшість у 54 голоси з-поміж 88 депутатів земельного парламенту Тюрингії.

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Голосування за спікера відбулось із другої спроби. Раніше цього тижня засідання парламенту Тюрингії фактично зірвалось через те, що 73-річний представник "АдН" Юрген Траутлер, який головував як найстаріший член ландтагу, не давав слово іншим депутатам і не допускав до змагання за спікерство кандидатів з інших партій.

Після цього ХДС звернувся до конституційного суду Тюрингії, який виніс рішення проти "Альтернативи для Німеччини" та розблокував обрання спікера.

"АдН" посіла перше місце на земельних виборах у Тюрингії 1 вересня, набравши майже 33% голосів і здобувши понад третину місць у ландтагу. Християнсько-демократичний союз посів друге місце з майже 24%.

Для того, щоб сформувати коаліцію в Тюрингії, ХДС веде переговори з лівоцентристською Соціал-демократичною партією і лівим популістським, антиімміграційним "Альянсом Сари Вагенкнехт" (BSW).

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