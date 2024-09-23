Туск объявил "войну" бобрам в Польше после совещания с министром обороны

Во время заседания кризисного штаба по вопросам противодействия последствиям наводнения премьер Польши Дональд Туск заявил о необходимости бороться с бобрами, которые уничтожают возведенные для сдерживания воды валы.

На слова Туска, сказанные в минувшие выходные, обратил внимание портал Onet, сообщает "Европейская правда".

В заседании штаба в городе Глогув, кроме Туска, приняли участие министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, министр внутренних дел Томаш Семоняк, должностных лиц органов местного самоуправления, представители пожарной службы и полиции.

Во время встречи польский премьер коснулся, среди прочего, вопроса безопасности валов и прокомментировал проблему бобров.

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"Ваши предложения не являются первыми о том, что нужны быстрые изменения, когда речь идет о присутствии бобров на валах. Мы принимали решение в 2010 году, экологи были раздражены, но есть приоритеты. Иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, сел и стабильностью валов", – сказал Туск.

Он пообещал проверить правила и разрешил любые действия, которые остаются в рамках закона: "Делайте все в рамках этих правил, я буду защищать эти решения. Валы сегодня являются абсолютным приоритетом".

Как отмечает Onet, бобры, по мнению экологов, играют важную роль в маловодье, создавая небольшие участки водно-болотных угодий, где вода течет медленнее, чем в реках, и имеет возможность впитываться в землю, повышая уровень грунтовых вод и предотвращая засухи.

Анджей Чех, доктор биологических наук и исследователь бобров, в интервью 2022 года говорил, что проблему разрушения валов бобрами надо решать переносом валов подальше от рек или защитой валов металлическими сетками.

Напомним, в 2022 году бобров обвиняли в прорыве дамбы в Западнопоморском воеводстве Польши, в результате чего из-за повышения уровня воды обвалился мост с участком дороги областного значения.

А в прошлом году бобры разрыли железнодорожную насыпь на юге Баварии, временно лишив курорт Оберстдорф железнодорожного сообщения.