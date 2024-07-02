В Нидерландах начинает работу новое правительство

В Нидерландах официально начинает работу новое правительство во главе с премьер-министром Диком Схофом.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Утром шестнадцать министров правительства Схофа, включая премьера и вице-премьера, приняли присягу в присутствии короля во дворце Гейс-тен-Бос в Гааге.

Перед тем король Виллем-Александр и Схоф подписали указы о его назначении премьер-министром.

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Напомним, в середине июня после шести месяцев коалиционных переговоров Партия свободы Вилдерса PVV, правоцентристская либеральная VVD, центристский Новый общественный договор и популистская фермерская партия BBB в четверг завершили распределение ключевых должностей в новом кабинете.

Должность министра обороны отойдет либеральной партии VVD, которую представляет нынешний премьер Нидерландов Марк Рютте, ведомство должен возглавить Рубен Брекельманс.

Центристская партия "Новый общественный договор", основанная бывшим христианским демократом Питером Омтцигтом, будет иметь четыре министерские должности, среди них – главы МИД. Министерство возглавит Каспар Вельдкамп, бывший посол в Израиле и Греции.

Предыдущий премьер-министр Марк Рютте, который с 1 октября официально станет генсеком НАТО, занимал премьерский пост дольше всех в современной истории Нидерландов.

Он впервые стал главой правительства в 2010 году и в августе 2022 года превысил срок предыдущего "рекордсмена" Рууда Лубберса, который был премьером с конца 1982 года до конца лета 1994 года.

Сам Рютте сказал, что оценивает свое премьерство на "6 из 10". Он также рассказывал СМИ, что не планирует переезжать в Брюссель на постоянное жительство и надеется продолжить преподавательскую работу параллельно с новыми обязанностями.

Подробнее о новом правительстве – в статье С ультраправыми, но не против Украины: почему "правительство Вилдерса" не сделает Нидерланды пророссийскими.