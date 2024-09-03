Верховный суд Испании впервые возглавила женщина

Председателем высшей судебной инстанции Испании, Верховного суда, впервые стала женщина – на эту должность назначили 66-летнюю Изабель Перельйо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении суда.

Перельйо избрали председателем Верховного суда и Генерального совета судей – органа, ответственного за назначение судей и обеспечение независимости судебной власти, голосами 16 членов Совета.

Она станет первой женщиной на посту председателя Верховного суда с момента создания этого судебного органа в 1812 году, отметили в учреждении. Перельо примет присягу в среду, 4 сентября.

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Испанский премьер-министр Педро Санчес приветствовал назначение судьи, подчеркнув, что "равенство является основой демократии", а этим шагом "Испания восстанавливает институциональную нормальность".

Он имел в виду кризис судебной власти, который длился с 2018 года из-за невозможности Социалистической рабочей партии Санчеса и оппозиционной правоцентристской Народной партии договориться о назначении членов Генерального совета судей.

Из-за этого Совет работал на временной основе, а в испанской судебной системе углубился дефицит судей. Недавно партии договорились о назначении 20 новых членов Генерального совета судей.

Напомним, в прошлом месяце Элунед Морган стала первой женщиной на посту главы правительства Уэльса.