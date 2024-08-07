Первым министром Уэльса впервые стала женщина

Элунед Морган была избрана первым министром Уэльса и стала первой женщиной на этой должности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Баронесса Морган была утверждена в должности первого министра в результате голосования членов Сенедда (парламента) во вторник.

Парламент Уэльса был отозван с летних каникул на специальное заседание, чтобы проголосовать за нового первого министра после отставки Воуна Гитинга с должности лидера валлийских лейбористов.

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Новый первый министр получила 28 голосов, лидер валлийских консерваторов Эндрю Р.Т. Дэвис – 15, а лидер социал-демократов Рун ап Иорверт – 12.

Ожидалось, что конкурс на должность преемника Гитинга продлится до сентября.

Но баронесса Морган, которая занимала должность министра здравоохранения Уэльса с 2021 года, победила на выборах без оппонентов.

Она баллотировалась в одном списке с министром по делам деревни Хью Ирранкой-Дейвисом, которого, как ожидается, назначит своим заместителем.

Они пообещали "силу, стабильность и единство", сосредоточившись на "улучшении вещей, которые имеют наибольшее значение" для людей по всей стране.

Гетинг подал в отставку с должности председателя партии и первого министра Уэльса на фоне внутренних скандалов. Поводом к отставке стало увольнение четырех министров валлийского правительства.

На момент избрания в марте Воун Гетинг стал первым темнокожим главой правительства в Европе.