Верховний суд Іспанії вперше очолила жінка

Головою найвищої судової інстанції Іспанії, Верховного суду, вперше стала жінка – на цю посаду призначили 66-річну Ізабель Перельйо.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні суду.

Перельйо обрали головою Верховного суду та Генеральної ради суддів – органу, відповідального за призначення суддів і забезпечення незалежності судової влади, голосами 16 членів Ради.

Вона стане першою жінкою на посаді голови Верховного суду з моменту створення цього судового органу у 1812 році, зазначили в установі. Перельйо складе присягу в середу, 4 вересня.

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Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес привітав призначення судді, підкресливши, що "рівність є основою демократії", а цим кроком "Іспанія відновлює інституційну нормальність".

Він мав на увазі кризу судової влади, що тривав із 2018 року через неможливість Соціалістичної робітничої партії Санчеса та опозиційної правоцентристської Народної партії домовитись про призначення членів Генеральної ради суддів.

Через це Рада працювала на тимчасовій основі, а в іспанській судовій системі поглибився дефіцит суддів. Нещодавно партії домовилися про призначення 20 нових членів Генеральної ради суддів.

Нагадаємо, минулого місяця Елунед Морган стала першою жінкою на посаді голови уряду Уельсу.