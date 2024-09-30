Президент Австрии не определился, поручит ли формировать правительство победителям-ультраправым

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен не определился, поручит ли формировать правительство лидеру "Австрийской партии свободы" (FPÖ), которая победила на национальных выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает австрийский вещатель ORF.

После выборов, на которых австрийские ультраправые FPÖ впервые набрали больше всего голосов, президент Ван дер Беллен не стал говорить, предоставит ли мандат на формирование правительства их лидеру Герберту Киклю.

На неделе президент планирует провести переговоры со всеми партиями, которые проходят в парламент.

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"Сейчас время общаться друг с другом, искать решения и компромиссы. Это может занять время, но это будет время, потраченное с пользой", – сказал Ван дер Беллен, добавив, что хочет обеспечить назначение такого правительства, которое бы „не пошатнуло краеугольные камни, на которых строилось наше процветание".

До выборов президент также говорил, что не планирует автоматически поручать роль премьера Киклю в случае победы "Австрийской партии свободы". В случае делегирования ее другому политику это будет первый такой случай с 1999 года – во все остальные разы премьером становился представитель партии-победительницы.

Предполагают, что по итогам австрийских выборов не исключено сотрудничество "Австрийской партии свободы" и "Австрийской народной партии" действующего канцлера Карла Нехаммера, или же возрождение "старой" коалиции партии Нехаммера и социал-демократов, или же коалиция в составе этих политсил и какого-то третьего партнера – "Зеленых" или "Новая Австрия и Либеральный форум" (NEOS).

Карл Нехаммер перед выборами исключал сотрудничество с Киклем, но не его политсилой в целом; многие избиратели "Австрийской народной партии" выступают против коалиции с ультраправыми.

Напомним, по итогам прошлогодних выборов в Нидерландах, где также победили ультраправые – "Партия свободы", их лидер вынужден был отказаться от премьерской должности для того, чтобы другие политсилы согласились сотрудничать с партией.

Подробно о перспективах выигрыша ультраправых читайте в статье: Возрождение Австро-Венгрии: как соратник Орбана идет к победе на австрийских выборах.