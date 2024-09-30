По предварительным результатам, в Австрии на выборах в Национальный совет лидирует ультраправая Австрийская партия свободы, которая получила 29,2% голосов.

Эти предварительные результаты объявил министр внутренних дел Герхард Карнер, передает "Европейская правда".

По его данным, всего было подано 4 753 340 голосов. Была зарегистрирована высокая явка – 74,9%, поскольку 6,3 миллиона избирателей Австрии приняли участие в выборах.

По предварительным результатам впервые в послевоенной истории страны лидером стала ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) под руководством Герберта Кикла – 29,2%.

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На втором месте – партия действующего канцлера Карла Негаммера Австрийская народная партия (ÖVP) с 26,5%.

Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ) получила 21%, а "зеленые" и NEOS – 8% и 9%.

Партия Кикла намерена получить около 58 мест в 183-местном парламенте, действующего канцлера – 52, а социал-демократы – 41.

Окончательный результат выборов в Национальный совет 2024 года будет определен Федеральным избирательным ведомством 16 октября 2024 года.

Как известно, FPÖ лидировала в опросах после своей победы на выборах в Европейский парламент в июне. Канцлер Негаммер перед выборами пообещал снизить налоги для низкооплачиваемых работников и для некоторых более состоятельных граждан.

Подробно о перспективах выигрыша ультраправых читайте в статье: Возрождение Австро-Венгрии: как соратник Орбана идет к победе на австрийских выборах.