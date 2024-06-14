Германия снова затормозила новый пакет санкций против России

Страны Европейского Союза 14 июня не смогли согласовать очередной пакет санкций против России, в частности ее сектора сжиженного природного газа (СПГ), из-за возражений Германии.

Об этом сообщило Politico со ссылкой на шестерых дипломатов ЕС, а также журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Германия во время заседания послов в пятницу выразила обеспокоенность расширением мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут потом продавать санкционные товары в Россию.

Берлин в частности считает, что немецкий малый бизнес пострадает, если меры будут распространены на продукцию, не относящуюся к двойному назначению, например химикаты или оборудование для металлообработки.

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Как напоминает Politico, Германия совместно с Францией выступили против запрета экспорта авто элитного класса в Беларусь, которая стала "транзитным пунктом" для того, чтобы российские олигархи могли продолжать покупать их вопреки санкциям.

Один из дипломатов ЕС сказал Politico, что Европейская комиссия ведет переговоры с Германией, чтобы убедить ее снять вето.

Бельгийское председательство в Совете ЕС стремилось финализировать договоренность по санкционному пакету до саммита "Группы семи" в Италии, но так и не смогло этого сделать.

Напомним, в рамках 14-го пакета санкций Еврокомиссия впервые предложила нацелиться на несколько проектов сжиженного природного газа и запретить перевалку российского СПГ из ЕС в третьи страны.