СМИ: Венгрия не блокировала санкции против СПГ из РФ в обмен на "вечную" защиту ее АЭС с Росатомом

Правительство Венгрии согласилось на 14-й пакет санкций ЕС, который предусматривает ограничение поставок российского сжиженного газа (СПГ) в обмен на то, что никакие текущие или будущие меры не будут угрожать реализации проекта атомной электростанции "Пакш II".

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно из источников венгерской службе "Радио Свобода".

Венгерское правительство прекратило блокирование санкций ЕС в отношении поставок российского СПГ, но в обмен на это "Пакш II" получил горизонтальное освобождение от санкций. Ядерный проект, похоже, навсегда защищен от всех нынешних и будущих потенциальных санкций, отмечает издание.

Правительство исключало "Пакш II" из сферы санкций и в предыдущих пакетах, но это всегда делалось на индивидуальной основе. Изменение по сравнению с этим заключается в том, что теперь он получил полное освобождение от санкций.

Реклама:

Эта уступка не меняет позицию венгерского правительства, которая заключается в том, что оно выступает против всех санкций, связанных с ядерными вопросами, включая санкции против руководителей "Росатома" за их роль в российской оккупации и эксплуатации Запорожской атомной электростанции.

Ранее правительство Венгрии исключало поддержку любых карательных мер, влияющих на российский газовый сектор, ссылаясь на безопасность поставок. Это значительный шаг вперед, даже если только что принятые меры не влияют на поставки российского сжиженного природного газа в Европу, а лишь запрещают его реэкспорт в третьи страны из европейских (преимущественно бельгийских и французских) портов.

Кроме того, запрещены инвестиции в российские проекты по добыче сжиженного природного газа, особенно в районе Северного моря.

В прошлом году российское государство заработало около восьми миллиардов евро на экспорте сжиженного природного газа. Нынешнее эмбарго коснется примерно лишь четверти этой суммы. В то же время, из-за европейских санкций Москве, вероятно, придется переосмыслить свою бизнес-модель и доставлять природный газ новыми маршрутами (например, через Северный Ледовитый океан) на рынки сбыта в Азии. Это потребует специальных ледоколов.

Венгрия имела еще одно серьезное предостережение против предложения по санкциям, а именно то, что предложение обязало бы европейские материнские компании, присутствующие в России, обеспечить соблюдение санкций в случае их дочерних компаний в этой стране. По информации "Радио Свобода", это стало бы проблемой, в частности, для банка OTP, который имеет значительные интересы в России. Однако предложение было настолько смягчено, что заинтересованные европейские инвесторы не видят в нем угрозы.

Послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России после более месяца дискуссий ранее в четверг.

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что этот пакет санкций против РФ нацелен на военно-промышленный оборонный комплекс, финансовые услуги, энергетический сектор, обход санкций, военные преступления, в частности лиц, причастных к депортации украинских детей.

Как сообщалось, Германия тормозила пакет санкций из-за расширения мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут потом продавать санкционные товары в РФ.