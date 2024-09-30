СМИ: Израиль предупредил США, что начнет наземное вторжение в Ливан

Соединенные Штаты получили от Израиля предупреждение об ограниченном вторжении на территорию Ливана, где базируется проиранская группировка "Хезболла", против которой израильские силы в последние дни ведут активную кампанию.

Об этом анонимный американский чиновник сообщил CBS News и The Washington Post, пишет "Европейская правда".

По словам чиновника, которого цитируют СМИ, Израиль сообщил США о намерении начать ограниченное наземное вторжение в Ливан – которое, добавил собеседник, может начаться в течение нескольких часов.

Он добавил, что запланированная Израилем кампания будет меньше, чем последняя война против "Хезболлы" в 2006 году, и будет направлена на ликвидацию инфраструктуры боевиков вдоль израильско-ливанской границы, чтобы устранить угрозу израильским пограничным общинам.

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Израильский источник The Washington Post подтвердил эту информацию и отметил, что в понедельник израильские силы совершили локальные рейды в Ливане.

В Армии обороны Израиля официально не подтвердили ведение "серьезных наземных операций", но добавили, что "все варианты остаются на столе".

В течение последних дней Израиль систематически наносил удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана, ликвидировав ее многолетнего руководителя Хасана Насраллу и десятки других главарей группировки.

Неофициально сообщалось, что Белый дом пытался убедить Израиль не начинать наземную операцию в Ливане, с территории которого действует "Хезболла".