WP: США не рекомендуют Израилю начинать наземную операцию в Ливане

Официальные лица США не рекомендуют Израилю осуществлять наземную военную операцию в Ливане.

Об этом сообщило The Washington Post со ссылкой на информированных собеседников, передает "Европейская правда".

Собеседники журналистов отметили, что "чиновники США по-прежнему рекомендуют Израилю не начинать наземное вторжение в Ливан", поскольку это лишь усложнит попытки Израиля ослабить "Хезболлу".

Чиновники администрации американского президента Джо Байдена заявили, что они все еще оценивают ситуацию в Ливане и свои следующие шаги, предупредив, что трудно предсказать, что может произойти после гибели лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в результате авиаудара Израиля.

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В то же время известно, что войска США в регионе готовятся к возможному ответу Ирана на убийство Насраллы.

Также один из сотрудников администрации сказал, что США готовятся к ряду возможных ответных действий, включая прямой ответ со стороны "Хезболлы", атаки подконтрольных Ирану сил, таких как хуситы в Йемене, атаки Ирана на военных США в регионе или непосредственный ракетный удар Ирана по Израилю.

Напомним, 28 сентября ЦАХАЛ официально объявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в результате авиаудара армии Израиля по Бейруту.

Недавно министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о начале "новой фазы" войны, сосредоточив ее внимание на северном фронте против "Хезболлы" в Ливане. Этому предшествовали многочисленные взрывы пейджеров и раций членов "Хезболлы".

Уже 23 сентября Пентагон объявил, что США отправляют дополнительные войска на Ближний Восток на фоне эскалации между Израилем и силами группировки "Хезболла", базирующейся на юге Ливана.