Белый дом после обстрела Полтавы: Продолжим сосредотачиваться на укреплении ПВО

США продолжат сосредотачиваться на укреплении противовоздушной обороны Украины и обещают больше помощи "в ближайшие недели".

Об этом на аудиобрифинге во вторник, 3 сентября, заявил прессе советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Голос Америки.

Он выразил соболезнования украинцам после очередного массированного российского удара по Полтаве.

"Это еще одно ужасное напоминание о масштабах жестокости Путина в отношении народа Украины, способом, когда он пытается наказать их за собственное вторжение в эту страну, атакуя критически важную инфраструктуру и пытаясь усложнить им жизнь и получение средств к существованию", – сказал Кирби.

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Он подчеркнул, что президент США Джо Байден "четко дал понять", что поддержка Украины со стороны США "остается непоколебимой, и мы продолжим сосредотачиваться на укреплении ее армии и противовоздушной обороны против таких атак".

"Как вы видели, всего 10 дней назад мы объявили об очередном пакете военной помощи, который включал боеприпасы для систем HIMARS, оборудование для борьбы с беспилотниками, боеприпасы, Javelin, противотанковые системы, и в ближайшие недели будет больше. Поэтому мы собираемся и в дальнейшем поддерживать украинцев и пытаться защитить их от подобных атак", – добавил Кирби.

Днем 3 сентября Россия ударила двумя баллистическими ракетами по военному институту в Полтаве и больнице неподалеку. По последним данным, количество погибших возросло до 51, еще 219 человек ранены.

Как известно, союзники Киева в НАТО пообещали семь систем противовоздушной обороны, но некоторые обещанные системы Patriot задерживаются.