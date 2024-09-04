Байден осудил российскую атаку на Полтаву, в результате которой погибли более 50 человек

Американский президент Джо Байден осудил российский удар по Полтаве 3 сентября и подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину.

Об этом говорится в его заявлении, которое опубликовал Белый дом, передает "Европейская правда".

Американский лидер осудил действия России и указал, что это нападение РФ является трагическим напоминанием о попытках российского диктатора Владимира Путина сломать волю свободного народа.

"Ранее российские ракеты поразили военный учебный центр и госпиталь в Украине, убив более 50 человек и ранив десятки. Я осуждаю эту печальную атаку самым решительным образом", – заявил он.

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Байден отметил, что в течение двух с половиной лет народ Украины стоял непоколебимо, и США продолжат поставлять системы ПВО и возможности, необходимые для защиты страны.

Резюмируя свое заявление, американский президент сказал, что Россия не победит в этой войне.

"Не ошибайтесь: Россия не победит в этой войне. Победит народ Украины. И в этот трагический день, и каждый день, Соединенные Штаты поддерживают их", – сказал лидер американского государства.

Напомним, после атаки на Полтаву, советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби заявил, что США продолжат сосредотачиваться на укреплении противовоздушной обороны Украины и обещают больше помощи "в ближайшие недели".

Днем 3 сентября Россия ударила двумя баллистическими ракетами по военному институту в Полтаве и больнице неподалеку. По последним данным, количество погибших возросло до 51, еще 219 человек ранены.

Как известно, союзники Киева в НАТО пообещали семь систем противовоздушной обороны, но некоторые обещанные системы Patriot задерживаются.