Байден засудив російську атаку на Полтаву, внаслідок якої загинула 51 людина

Американський президент Джо Байден засудив російський удар по Полтаві 3 вересня та наголосив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну.

Про це йдеться у його заяві, яку опублікував Білий дім, передає "Європейська правда".

Американський лідер засудив дії Росії та вказав, що цей напад РФ є трагічним нагадуванням про спроби російського диктатора Володимира Путіна зламати волю вільного народу.

"Раніше російські ракети вразили військовий навчальний центр і госпіталь в Україні, вбивши понад 50 людей і поранивши десятки. Я засуджую цю сумну атаку найрішучішим чином", – заявив він.

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Байден акцентував, що протягом двох з половиною років народ України стояв непохитно, і США продовжать постачати системи ППО та можливості, необхідні для захисту країни.

Резюмуючи свою заяву, американський президент сказав, що Росія не переможе в цій війні. Перемогу здобуде народ України.

"Не помиляйтеся: Росія не переможе у цій війні. Переможе народ України. І цього трагічного дня, і щодня, Сполучені Штати підтримують їх", – сказав лідер американської держави.

Нагадаємо, після атаки на Полтаву, радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США продовжать зосереджуватися на зміцненні протиповітряної оборони України та обіцяють більше допомоги "у найближчі тижні".

Удень 3 вересня Росія вдарила двома балістичними ракетами по військовому інституту в Полтаві та лікарні неподалік. За останніми даними, кількість загиблих зросла до 51, ще 219 людей поранені.

Як відомо, союзники Києва в НАТО пообіцяли сім систем протиповітряної оборони, але деякі обіцяні системи Patriot затримуються.