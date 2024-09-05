Рада уволила Кулебу с должности главы МИДа

Верховная Рада на заседании в четверг, 5 сентября, поддержала увольнение Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За увольнение Кулебы проголосовали 240 депутатов.

Сам министр не присутствовал в зале во время голосования за его увольнение.

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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия накануне заявил, что во фракции договорились о кандидатуре нового главы Министерства иностранных дел в рамках правительственных ротаций.

Арахамия заявил, что "слуги" согласовали голосование за назначение новым министром иностранных дел Андрея Сибиги – первого заместителя действующего главы МИД Дмитрия Кулебы.

В Госдепартаменте США ранее сообщили о разговоре госсекретаря Энтони Блинкена с его украинским визави Дмитрием Кулебой, который подал заявление об отставке.

Госсекретарь выразил благодарность за тесное партнерство, которое США и Украина развили в ходе многих мероприятий, и подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами народа Украины, который защищает себя, свою родину и свою свободу от российской агрессии.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок накануне заявила, что мало с кем работала так тесно, как с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.