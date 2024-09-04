Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що мало з ким працювала так тісно, як з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою, який 4 вересня подав заяву про відставку.

Про це Бербок написала в X (Twitter), передає "Європейська правда".

"Довгі розмови в нічних поїздах, на G7, на фронті, в Брюсселі, перед розбомбленою електростанцією. Мало з ким я працював так тісно, як з тобою, Дмитре Кулебо", – написала вона.

Бербок побажала міністру всього найкращого та запевнила, що вони "зустрінуться знову, коли мир і свобода нарешті повернуться в Україну".

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"Ви ставите народ своєї країни вище за себе", – додала вона.

Напередодні про можливу відставку Кулеби з посиланням на джерела повідомила "Українська правда".

Раніше у вівторок голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував "велике перезавантаження уряду", в межах якого змінять "більше 50% штатної чисельності" Кабміну.

Після цього стало відомо, що віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина подала заяву про відставку. 4 вересня Верховна Рада звільнила Стефанішину з посади віцепрем'єр-міністерки

Джерела "Української правди" раніше повідомляли, що Ольга Стефанішина може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи, причому посада міністра буде суміщена з її чинною посадою віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.