Премьер Косово ошибся, решая уравнение, и извинился перед школьниками

Премьер-министр Косово Альбин Курти попал в неловкую ситуацию, когда во время открытия школы он неправильно решил математическую задачу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Накануне в соцсетях стал вирусным ролик, где Курти во время посещения школы в городе Подуево, что на северо-востоке Косово, берется решить написанное на доске уравнение.

При переносе слагаемых косовский премьер сделал ошибку и не сменил знак плюс на минус. В результате вместо равенства 2х = 0 у него получилось 2х = 10, поэтому и ответ получился неправильным: 5 вместо 0.

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Тем не менее, решению поаплодировали присутствующие дети и учителя, а также министр образования Косово Арбье Нагавчи.

Уже позже, когда ошибку заметили соцсети, Курти в отдельном посте в Facebook признал ее и пошутил, что "не получил бы проходного балла", если бы сейчас был учеником.

"Если бы я подумал немного больше времени, то понял бы, что правильный ответ – x=0, но не думаю, что в таком случае у меня хватило бы смелости взять мел и писать на доске в вашем классе. Извините", – добавил он.

Как сообщалось ранее, опрос общественного мнения во Франции показал, что большинство родителей и преподавателей считают нынешний уровень знаний учащихся хуже, чем 10 лет назад.