Во Франции большинство родителей и преподавателей считают, что уровень знаний в школе деградирует

Опрос общественного мнения во Франции показал, что большинство родителей и преподавателей считают нынешний уровень знаний учеников хуже, чем 10 лет назад.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Сбор данных для опроса OpinionWay проводили еще в июле среди около 2000 респондентов, а результаты опубликовали до начала нового учебного года.

85% среди опрошенных учителей и преподавателей считают, что уровень знаний учащихся за последние 10 лет ухудшился (из них 47% выбрали ответ "немного ухудшился", 38% – "очень ухудшился").

Реклама:

Среди родителей такое мнение высказали 70% опрошенных, из них 32% считают, что уровень знаний "очень ухудшился".

Лишь 5% преподавателей/учителей считают, что уровень знаний учащихся улучшился, а среди родителей таких 14%.

Среди учителей преобладает мнение, что "деградации" уровня знаний способствует чрезмерное проведение времени за экранами телефонов и другой техники, недостаток родительского контроля и отсутствие мотивации к обучению. Такие причины назвали более 90% опрошенных.

79% считают причиной недостатки материально-технической базы учреждений, 85% – слишком большое количество учеников в классе. Среди родителей эти причины назвали 77% и 80% соответственно, а самой первой причиной они считают "недостаточную дисциплину" в школе, тогда как гаджеты оказались на 2-м месте.

Последнее исследование Pisa от декабря 2023 года показало ухудшение уровня знаний и навыков французских учеников по чтению, математике (в наибольшей степени) и другим "научным" предметам.

Напомним, недавно сразу в нескольких странах, в том числе Франции, инициировали запрет мобильных телефонов в школах в том или ином формате.

Также во Франции с началом этого учебного года в начальной школе появятся уроки по уходу за животными.